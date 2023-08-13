«Калашников» разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 596 0

Автомат нового образца был представлен на площадке форума «Армия-2023».

Фото, видео: 5-tv.ru

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Концерн «Калашников» представил новую разработку — укороченный автомат АК-19 под натовский патрон. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, лично ознакомившийся с новинкой на площадке международного военно-технического форума «Армия-2023», который состоялся в парке «Патриот».

В основу разработки АК-19 лег 5,45-миллиметровый автомат АК-12. От предшествующих моделей новую отличает усовершенствованная эргономика, адаптация к применению в любое время суток, а также повышенный уровень точности и кучности стрельбы.

Оружие использует патрон калибра НАТО и представляет собой индивидуальное стрелковое оружие.

Президент концерна Алан Лушников ранее отмечал, что автомат АК-12 претерпит модернизацию при производстве. По его словам, предприятия стремятся реализовать важную задачу — повысить показатели потребительских качество оружия.

Ранее 5-tv.ru писал, что в «Калашникове» рассказали о разработке ракеты «Вихрь» для БПЛА.

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