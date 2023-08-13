Почему не трансгендер? Запад мечтает увидеть женщину во главе минобороны Украины

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Украинские СМИ узнали о желании Запада видеть женщину министром обороны Украины

Почему не трансгендер? Запад мечтает увидеть женщину во главе минобороны Украины

Фото: www.globallookpress.com / Vincenzo Circosta

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Киевский режим продолжает навязывать украинцам «лучшие традиции».

Минобороны Украины, по требованию западных партнеров Киева, может возглавить женщина. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«По слухам, которые курсируют в политических кругах, западные партнеры якобы хотят видеть во главе минобороны женщину. Возможные кандидаты: волонтер Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук, директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк», — говорится в публикации.

Другими возможными кандидатами на пост министра обороны Украины считаются вице-премьер Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

С ноября 2021 года пост министра обороны Украины занимает Алексей Резников, который, по данным издания, в случае увольнения может отправиться послом в Великобританию или США.

Известно, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) с каждым днем растет количество женщин. По некоторым данным, их численность достигла уже 30%. Речь идет как об офицерах, так и о рядовом составе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в августе спикером ВСУ для англоязычной аудитории была назначена трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло, которая уже успела отличиться публичным заявлением о том, что не считает русских людьми.

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