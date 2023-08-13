Почему не трансгендер? Запад мечтает увидеть женщину во главе минобороны Украины

Киевский режим продолжает навязывать украинцам «лучшие традиции».

Минобороны Украины, по требованию западных партнеров Киева, может возглавить женщина. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«По слухам, которые курсируют в политических кругах, западные партнеры якобы хотят видеть во главе минобороны женщину. Возможные кандидаты: волонтер Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук, директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк», — говорится в публикации.

Другими возможными кандидатами на пост министра обороны Украины считаются вице-премьер Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

С ноября 2021 года пост министра обороны Украины занимает Алексей Резников, который, по данным издания, в случае увольнения может отправиться послом в Великобританию или США.

Известно, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) с каждым днем растет количество женщин. По некоторым данным, их численность достигла уже 30%. Речь идет как об офицерах, так и о рядовом составе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в августе спикером ВСУ для англоязычной аудитории была назначена трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло, которая уже успела отличиться публичным заявлением о том, что не считает русских людьми.