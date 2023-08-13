Триумф Москвы, фиаско Запада: как санкции помогают развитию Севморпути

Путь через Арктику экономит российским судам 30% времени по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал.

Отказ Запада от российских энергоресурсов содействует развитию Северного морского пути, благодаря которому Москва займет доминирующие позиции в международной торговле. Об этом говорится в статье на американском сайте Breitbart News, перевод которой публикует EADaily.

Автор материала отмечает, что российские танкеры, которые ранее доставляли нефть европейским потребителям, теперь следуют в Китай через Арктику по Севморпути. В июле Россия уже отправила в КНР две первые партии сырой нефти, еще четыре танкера сейчас следуют в том же направлении. Причем каждый перевозит около 750 тысяч баррелей топлива.

По оценке автора статьи, путь через Арктику позволяет российским судам, направляющимся в Азию, экономить до 30% времени по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. Таким образом, при активном использовании Севморпути, Россия сумеет занять доминирующие стратегические позиции в международной торговле, делается вывод в статье.

Также отмечается, что еще в 2019 году на конференции в Пекине президент РФ Владимир Путин поддержал идею связать Севморпуть с китайской инициативой «Один пояс — один путь». Благодаря этому Китай получит более короткий и надежный маршрут отправки товаров в Европу, а в итоге значительная доля мирового судоходства окажется под стратегическим контролем Пекина и Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Мурманскую область дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ-2» по Северному морскому пути до места эксплуатации на Гыданский полуостров.