Триумф Москвы, фиаско Запада: как санкции помогают развитию Севморпути

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 55 0

Breitbart News: Севморпуть обеспечит РФ доминирование в международной торговле

Триумф Москвы, фиаско Запада: как санкции помогают развитию Севморпути

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Читайте нас в: Дзен Новости

Путь через Арктику экономит российским судам 30% времени по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал.

Отказ Запада от российских энергоресурсов содействует развитию Северного морского пути, благодаря которому Москва займет доминирующие позиции в международной торговле. Об этом говорится в статье на американском сайте Breitbart News, перевод которой публикует EADaily.

Автор материала отмечает, что российские танкеры, которые ранее доставляли нефть европейским потребителям, теперь следуют в Китай через Арктику по Севморпути. В июле Россия уже отправила в КНР две первые партии сырой нефти, еще четыре танкера сейчас следуют в том же направлении. Причем каждый перевозит около 750 тысяч баррелей топлива.

По оценке автора статьи, путь через Арктику позволяет российским судам, направляющимся в Азию, экономить до 30% времени по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. Таким образом, при активном использовании Севморпути, Россия сумеет занять доминирующие стратегические позиции в международной торговле, делается вывод в статье.

Также отмечается, что еще в 2019 году на конференции в Пекине президент РФ Владимир Путин поддержал идею связать Севморпуть с китайской инициативой «Один пояс — один путь». Благодаря этому Китай получит более короткий и надежный маршрут отправки товаров в Европу, а в итоге значительная доля мирового судоходства окажется под стратегическим контролем Пекина и Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Мурманскую область дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ-2» по Северному морскому пути до места эксплуатации на Гыданский полуостров.

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
98.21
0.93 107.97
0.81
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 авгу...

Последние новости

22:26
Житель Белгородской области пострадал при взрыве неустановленного боеприпаса
22:16
«Крупнейший провал»: наступление ВС РФ под Харьковом станет ударом для ВСУ
22:03
ВС РФ пресекли попытку ВСУ навести понтонную переправу в районе Урожайного
21:49
Шольц выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине
21:35
Стирают историю: как изменился монумент «Родина-мать» в Киеве
21:20
Триумф Москвы, фиаско Запада: как санкции помогают развитию Севморпути

Сейчас читают

У берегов Антарктиды нашли «потустороннее» морское чудище с 20 руками
Умерла одна из самых скрытных актрис Советского Союза: ей было всего 56
«Ядерная зима будет теплой»: что ждет человечество после атомной бомбардировки
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку