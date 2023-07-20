Владимир Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ — 2» по Севморпути

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 100 0

Ожидается, что проект будет запущен в конце 2023 — начале 2024 года.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Мурманскую область дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ — 2» по Северному морскому пути до места эксплуатации на Гыданский полуостров.

«Прошу разрешения морских операций по транспортировке и дать гудок», — прозвучало в ходе церемонии.

«Разрешаю», — произнес президент и лично дал гудок на специальном устройстве.

Как сообщал ранее 5-tv.ru Владимир Путин назвал проект «Арктик СПГ — 2» важным для экономики и заверил, что реализован он будет в срок и в надлежащем качестве. Кроме того, глава государства отметил мультипликативный эффект от его запуска, так как по мере его реализации будет расти загрузка Севморпути, поэтому появляется необходимость в ледоколах самого большого класса.

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