Шольц выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 17 0

Какой план действий предложил канцлер Германии?

Шольц выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нужно прикладывать больше дипломатических усилий для урегулирования конфликта на Украине.

Политик считает, что переговоры, которые прошли по этому вопросу в Саудовской Аравии в начале августа, были очень важными. Но это только начало и еще много чего предстоит сделать. Об этом канцлер заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Шольц отметил, что в переговорах приняло участие большее число стран по сравнению с прошедшей встречей в Копенгагене. По его мнению, по этой причине надо продолжать переговоры.

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В переговорах по Украине в Саудовской Аравии приняли участие представители около 30 государств, в том числе США, Великобритании и страны Евросоюза. Россия в переговорах не участвовала. В связи с этим от присутствия на встрече отказался президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он заявил, что без Москвы проводить подобные переговоры бессмысленно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Зеленский не хочет переговоров с Россией.

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