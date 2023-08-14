Telegram сделает сторис бесплатными для всех пользователей

Прежде пользоваться такой функцией могли только обладатели платной подписки мессенджера.
Фото: www.globallookpress.com / Rafael Henrique
Сторис в Telegram станут бесплатными для всех пользователей. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров по случаю десятилетия платформы.
Соответствующая функция была запущена в мессенджере в прошлом месяце. Она была доступна только обладателям платной подписки Telegram Premium.
Дуров также заявил, что следующие десять лет станут временем, когда Telegram «раскроет свой истинный потенциал».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в мессенджере WhatsApp* появилась новая функция в виде защиты от спам-звонков.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
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