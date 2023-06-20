Никаких мошенников: в WhatsApp* появилась защита от спам-звонков

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 98 0

В WhatsApp* начали автоматически заглушать спам-звонки от неизвестных контактов

Никаких мошенников: в WhatsApp* появилась защита от спам-звонков

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

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Пользователи получат большую приватность. Что нового еще?

В мессенджере WhatsApp* появилась новая функция в виде защиты от спам-звонков. Об этом заявил Марк Цукерберг в канале Meta Channel*.

«Теперь вы можете автоматически заглушать входящие звонки от неизвестных контактов в WhatsApp*», — говорит владелец компании.

По его словам, это позволит добиться большей приватности для всех пользователей, а также даст новые возможности для контроля работы в мессенджере.

Чтобы подключить данную функцию, необходимо перейти в раздел «Приватность», выбрать пункт «Звонки» и переместить ползунок у опции «Заглушать неизвестные номера».

До этого WhatsApp* анонсировал добавление информационных каналов, которые пользователи смогут просматривать прямо в приложении. Более того, появятся новые вкладки, в которые можно будет поместить все интересующие ресурсы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, заблокируют ли Whatsapp* в России.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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