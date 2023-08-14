Мятежники намерены предъявить обвинение свергнутому президенту Нигера
Госпереворот произошел в стране в конце июля. К чему он приведет?
Фото: www.globallookpress.com / Cia Pak/UN Photo
В Нигере мятежники намерены отдать под суд свергнутого президента Мохамеда Базума и его приближенных за «государственную измену» и «подрыв безопасности страны». Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
«Мы собрали доказательства для преследования свергнутого президента и его сообщников по обвинению в государственной измене и угрозе государственной безопасности», — приводит телеканал заявление мятежников.
Президент Нигера Мохамед Базум был свергнут 26 июля в результате госпереворота. Тогда же руководители восстания сообщили о закрытии границ страны, введении комендантского часа и приостановке действия местной конституции.
Ранее, писал 5-tv.ru, мятежники в Нигере пригрозили убить президента Базума, если какая-либо страна предпримет попытку интервенции.
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