Была уже мертва: мальчик лишился матери после купания на Сахалине

Ребенок остался жив благодаря своевременному отклику очевидцев.

Жительница Сахалина погибла, когда плавала с ребенком на надувном матрасе. Его перевернуло волной, мать с сыном тут же начали тонуть.

На помощь им бросились очевидцы — ребенка смогли спасти, сейчас он в больнице. А вот женщина, когда ее достали на берег, была уже мертва.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Краснодарском крае мужчина утонул после того, как сделал предложение руки и сердца свой возлюбленной. Известно, что жених и невеста прыгали с пирса на городском пляже.

Но счастье оказалось быстротечно. После очередного прыжка мужчина начал захлебываться и тонуть.

Девушка стала звать на помощь. Проходящие бросились спасать мужчину, но было поздно.