Была уже мертва: мальчик лишился матери после купания на Сахалине
Женщина утонула при купании на матрасе на Сахалине
Фото, видео: www.globallookpress.com / Lino Mirgeler; 5-tv.ru
Ребенок остался жив благодаря своевременному отклику очевидцев.
Жительница Сахалина погибла, когда плавала с ребенком на надувном матрасе. Его перевернуло волной, мать с сыном тут же начали тонуть.
На помощь им бросились очевидцы — ребенка смогли спасти, сейчас он в больнице. А вот женщина, когда ее достали на берег, была уже мертва.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Краснодарском крае мужчина утонул после того, как сделал предложение руки и сердца свой возлюбленной. Известно, что жених и невеста прыгали с пирса на городском пляже.
Но счастье оказалось быстротечно. После очередного прыжка мужчина начал захлебываться и тонуть.
Девушка стала звать на помощь. Проходящие бросились спасать мужчину, но было поздно.
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