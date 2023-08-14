«Роснефть» запустила информационно-сервисную платформу для автотуристов

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В чем заключаются плюсы нового персонального помощника?

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Подгайко; 5-tv.ru

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Путешественникам, которые любят покорять просторы родной страны на собственном автомобиле, станет проще ориентироваться в пути. В этом им поможет новый информационный сервис.

Персональный помощник, разработанный компанией «Роснефть», в один клик построит маршрут до самых ярких достопримечательностей. Плюсы нового сервиса одной из первых оценила корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что регионам России дадут право вводить курортный сбор с учетом реализации эксперимента в ряде субъектов. Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Уточняется, что срок его выполнения — 15 декабря. Будет учитываться опыт Крыма, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев, Санкт-Петербурга и федеральной территории «Сириус».

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