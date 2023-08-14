Российским регионам разрешат вводить курортный сбор

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 28 0

Такое поручение дал президент Владимир Путин.

Российским регионам разрешат вводить курортный сбор

Фото: www.globallookpress.com / Петров Сергей

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Регионам России дадут право вводить курортный сбор с учетом реализации эксперимента в ряде субъектов. Такое поручение дал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что срок выполнения — к 15 декабря.

Будет учитываться опыт Крыма, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев, Санкт-Петербурга и федеральной территории «Сириус».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дополнительный сбор могут ввести для пассажиров, покупающих билеты на самолеты. Такую инициативу обсуждают в Минтрансе.

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