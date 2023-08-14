«Горит очень ярко»: вертолеты армии РФ уничтожают «Леопарды» в зоне спецоперации
Вертолеты ВКС РФ уничтожили иностранную технику в зоне СВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Российская авиация не оставляет сомнений в том, что ей нет равных в мире.
Вертолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России точными ударами уничтожают иностранную технику в зоне специальной военной операции в Донбассе. Уникальные кадры работы российской авиации передала военкор «Известий» Наталия Графчикова.
Ударная группа вертолетов с бойцами группировки «Днепр» — Ка-52, Ми-28 и Ми-8 — вернулась с успешного задания.
«Совсем недавно был совершен очередной прорыв на Ореховском фронте. Мы за один вылет, почти за десять минут выпустили пять ракет, все попали в цель. В тот день мы впервые увидели, как горит немецкий танк „Леопард“. Как горит? Очень ярко», — рассказал командир вертолетного звена с позывным Самара.
От вражеских систем ПВО вертолеты защищает специальный комплекс. Перед каждым вылетом все воздушные судна проходят тщательный осмотр.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Ранее 5-tv.ru писал, что вертолеты Ка-52 и Ми-28 наносят значительный урон ВСУ и уничтожают технику НАТО.
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