Вертолеты Ка-52 и Ми-28 наносят значительный урон ВСУ и уничтожают технику НАТО

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Отечественные машины прекрасно показали себя в зоне спецоперации и подтвердили, что им нет равных в мире.

Вертолеты Ка-52 и Ми-28 наносят значительный урон ВСУ и уничтожают технику НАТО

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Российские вертолеты Ми-28 и Ка-52 отлично показывают себя на поле боя в противостоянии военной технике НАТО и Вооруженных сил Украины. Машины, которым нет равных в мире, наносят противнику значительный урон. С передовой регулярно поступают кадры, на которых отечественная ударная летная техника уничтожает танки и бронемашины, фото— и видеоматериалы стали публиковаться все чаше с июня 2023-го, когда началось украинское контрнаступление, как известно, малоэффективное.

Как сообщает EADaily со ссылкой на данные генерального директора государственного оборонного конгломерата «Ростех» Сергея Чемезова, производство военных вертолетов по гособоронзаказу увеличилось более чем в два раза. РФ наращивает темпы выпуска ключевой оборонной продукции для нужд армии в контексте спецоперации и из-за потенциальной угрозы, связанной с расширением НАТО и эскалацией напряженности между Западом и Москвой.

«По гособоронзаказу производство боевых вертолетов удвоилось… Что касается вертолетной отрасли, то наш холдинг „Вертолеты России“ в 2022 году выпустил 296 вертолетов. В 2021 году их было 134, а в этом — 296, значительный рост», — цитирует издание Чемезова.

Роль боевых вертолетов на фронте становится все более значительной, в том числе благодаря этим машинам удалось лишить противника внушительного процента бронетехники после начала контрнаступления. Ми-28 и Ка-52 уничтожают западные БМП M2 M2 Bradley и танки Leopard, поддерживают атаки на позиции ВСУ. Винтокрылые машины, созданные после окончания холодной войны, все еще не имеют аналогов в мире.

Противотанковая защита для аппаратов Ка-52 усиливается новой разработкой — ракетой «Вихрь-1». Теперь военные летчики могут поражать цели большей дальности, на безопасном расстоянии, снижая таким образом эффективность украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее 5-tv.ru публиковал эффектное видео из зоны спецоперации: вертолет Ка-52 уничтожил украинскую БМП на краснолиманском направлении. Также российские силы поразили позиции противника в районе Антоновского моста.

Тема:
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