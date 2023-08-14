«Успешно меняет свою структуру»: Орешкин о российской экономике сегодня

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 9 0

Орешкин заявил о быстрой трансформации экономики России

«Успешно меняет свою структуру»: Орешкин о российской экономике сегодня

Фото: www.globallookpress.com / JesÃºS HellÃ­N

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Помощник президента сравнил показатели текущего и прошлых годов.

Сегодня российская «экономика успешно меняет свою структуру», заявил ТАСС помощник президента РФ Максим Орешкин, отметив, что это происходит быстрее прогнозов.

Он уточнил, что экономика выросла во втором квартале на 4,9% к прошлому году. Кроме того, по словам Орешкина, наблюдается рост ко второму кварталу 2021 года. Хорошую, положительную, динамику фиксируют по ВВП.

«Ненефтегазовый ВВП демонстрирует еще более быструю динамику. Также очевидно, что быстрая фаза восстановления экономики завершена, далее рост замедлится до более устойчивого диапазона в 2-2,5% в год», — уточнил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с ослаблением курса рубля.

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