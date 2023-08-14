А вам надо? Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом замены соцкарт

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 39 0

ВТБ: Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом замены соцкарт

А вам надо? Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом замены соцкарт

Фото: www.globallookpress.com / Finn Winkler

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Как не попасть на уловку злоумышленника и быстро его «раскусить»?

Мошенники разработали новую схему обмана россиян. Теперь они выманивают деньги у людей под предлогом замены социальных карт. Подробнее об этом рассказал начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин, пишет РБК.

Эксперт заметил, что преступники звонят или пишут человеку, представляясь сотрудниками каких-либо органов соцподдержки. Затем предлагают заменить действующие карты. Для этого требуют назвать телефонный номер, а после и код из SMS, которое на него придет.

Как только мошенники узнают пароль, сразу получают доступ к онлайн-банку гражданина. Затем спокойно выводят средства на личные счета. Конечно, ни о какой замене социальных карт речи не идет, пояснил Ревякин.

Обезопасить себя довольно просто — в такой ситуации нужно неоднократно проверить принадлежность «сотрудника» к реальной соцорганизации и, конечно, никогда и никому не называть пароли и коды из SMS-сообщений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники придумали новую схему обмана в Telegram.

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