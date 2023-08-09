Попались в соцсети: мошенники придумали новую схему обмана в Telegram

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Мошенники придумали новую схему обмана в Telegram

Фото, видео: www.globallookpress.com / panorama-images via www.imago-im; 5-tv.ru

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Что рекомендуют эксперты, чтобы не стать жертвой злоумышленников?

Новую схему обмана в Telegram придумали мошенники. Как пишут «Известия», злоумышленники изучают потенциальную жертву через социальные сети, а затем входят к ней в доверие.

Пользователя добавляют в группу, где старый знакомый предлагает поучаствовать в онлайн-голосовании. В чате имитируется бурное общение: причем, кроме жертвы, остальные участники дискуссии — фейки.

После того как человек нажимает кнопку для голосования, его просят авторизоваться в отдельном окне якобы для «борьбы с накруткой». Люди обычно выбирают Telegram и отдают свои телефоны с кодами доступа.

Теперь мошенники могут уже от лица жертв вымогать деньги и незаконно использовать их личные данные. Пользователю сложно восстановить прежний аккаунт — после взлома мошенники сбрасывают все активные сессии.

Для защиты эксперты по кибербезопасности советуют оставлять закрытыми профили в соцсетях. Или, по крайней мере, не размещать там личную информацию, видео и фото с геолокацией.

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