«В ближайшие дни»: в Турции готовятся к визиту Путина

На повестке дня три главных вопроса: развитие двусторонних отношений, зерновая сделка и Украина.

Турецкая сторона рассчитывает в ближайшие дни принять президента России Владимира Путина с государственным визитом. Анкара уже начала усиленную дипломатическую работу. Об этом сообщает издание Milliyet со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Ранее в СМИ просочилась информация о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести переговоры в конце лета — начале осени. В Кремле ранее отмечали, что президенты двух стран действительно планировали встретиться, однако точное место и время оставались на стадии обсуждений. На повестке три главных вопроса: двусторонние отношения, украинский кризис и зерновая сделка.

По полученным Milliyet данным, политикам удалось добиться договоренностей, и на визит Путина в Анкару можно рассчитывать «уже в ближайшие дни». Авторы материала обратили внимание, что это будет первая поездка российского президента в страну — член НАТО после начала спецоперации.

«Дипломатия Анкары по решению проблем, стоящих перед черноморской зерновой инициативой, еще более активизировалась», — прокомментировал собеседник издания.

В Минобороны Турции ранее заявили о продолжении контактов со всеми сторонами зерновой инициативы. Анкара работает над возобновлением сотрудничества ООН, РФ и Украины.

Москва приостановила свое участие в черноморской зерновой сделке 18 июля. Ранее соглашение неоднократно продлевалось, однако условия российской стороны соблюдены не были. Глава РФ Владимир Путин подтвердил готовность возвращения к сделке при условии выполнения Западом условий Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что нужно России для возобновления зерновой сделки.