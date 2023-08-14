Бананы в промышленных масштабах будут выращивать в Казахстане

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 25 0

Проектом займется турецкая компания, построившая там огромные плантации.

Бананы в промышленных масштабах будут выращивать в Казахстане

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

Читайте нас в: Дзен Новости

Бананы в промышленных масштабах будут выращивать на юге Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

Уточняется, что этим займется турецкая компания, которая построила в стране большой тепличный комплекс — его площадь составляет 5,3 гектара. Кроме того, был выведен специальный сорт фрукта.

«Сорт банана выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России цены на картофель снизились на 23,5 процента. Также было зафиксировано снижение стоимости на сливочное и подсолнечное масло. За год они подешевели на 1,8 и 13,8 процента соответственно.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
98.21
0.93 107.97
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:13
Хуснуллин заявил о планах восстановить аэропорт Донецка в ближайшую пятилетку
12:09
Десятилетняя девочка пострадала в Белгороде при атаке беспилотника ВСУ
12:03
«Красная линия»? В Германии выступили против поставок Taurus на Украину
11:53
Была уже мертва: мальчик лишился матери после купания на Сахалине
11:46
«В ближайшие дни»: в Турции готовятся к визиту Путина
11:43
Бананы в промышленных масштабах будут выращивать в Казахстане

Сейчас читают

«Горит очень ярко»: вертолеты армии РФ уничтожают «Леопарды» в зоне спецоперации
По роковой случайности: подробности жуткой гибели певицы Лизеты Николау
Умерла одна из самых скрытных актрис Советского Союза: ей было всего 56
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку