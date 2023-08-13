Картофель в России подешевел на четверть

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Алексей Панков
Алексей Панков 11 0

Минсельхоз: производители картофеля снизили цены на 23,5 процента

Картофель в России подешевел на четверть

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Также цены заметно упали на сливочное и подсолнечное масло. А что насчет мяса?

В России цены на картофель снизились на 23,5 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза, передает РИА Новости.

Также было зафиксировано снижение стоимости на сливочное и подсолнечное масло. За год они подешевели на 1,8 и 13,8 процента соответственно.

А вот соль наоборот подорожала. Сейчас за нее просят на 3,5 процента больше, чем в прошлом, 2022-м. При этом если анализировать статистику цен с начала года, то к середине августа соль подешевела на 0,2 процента.

«Что касается стоимости мяса, то сейчас наблюдается традиционный сезонный рост, характерный для летнего периода. Уже в сентябре на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители мяса и мясной продукции», — отметили в пресс-службе.

За обед, состоящий из мясных котлет и картофельного пюре, в июле приходилось платить в среднем 254,54 рубля. Это максимальная цена с июня 2022 года.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в июле цена на лук в российских магазинах впервые превысила 70 рублей за килограмм. Столь высокая стоимость была зафиксирована впервые за десять лет.

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