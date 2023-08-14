«Боролись изо всех сил»: раскрыты подробности смерти бывшей жены Домогарова

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Рита Миронова
Рита Миронова 3 422 0

Александр Домогаров объявил «режим молчания» из-за смерти бывшей жены

«Боролись изо всех сил»: раскрыты подробности смерти бывшей жены Домогарова

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Konstantinov

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Ирина Гуненкова скончалась в возрасте 60 лет. Что с ней произошло?

Александр Домогаров объявил «режим молчания» после смерти бывшей супруги Ирины Гуненковой. А вот его сын оставаться в стороне не стал — в личном блоге Домогаров-младший рассказал, что его мать два года боролась за жизнь, но в последний месяц врачи просто развели руки, потому что ее организм исчерпал все возможности.

«Но мы боролись изо всех сил. За день до начала съемок, ровно за день, пришел очень плохой анализ… Теперь мы дома! Пытаемся как-то жить… Мы должны с отцом сделать все возможное! Ради мамы! Моей любимой мамы! Все ради нее! И я буду с ней до конца! Мама, я очень тебя люблю!» — растрогался он.

Домогаров очень переживает за сына и старается всячески его поддержать. В своем блоге актер попросил фанатов не писать комментарии.

«Не дай бог испытать ту боль, которую испытывает он», — добавил артист.

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