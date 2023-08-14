Взрыв прогремел на судне на верфи в Стамбуле

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 70 0

Известно об одном погибшем.

Взрыв прогремел на судне на верфи в Стамбуле

Фото: www.globallookpress.com / Diego Cupolo

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Один человек погиб при взрыве на судне на верфи в Стамбуле. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

Уточняется, что взрыв был зафиксирован в отсеке для отходов. Там, по данным газеты, произошло сжатие газа. В момент происшествия в отсеке находились двое рабочих — один из них скончался, второй получил легкие ранения.

На место ЧП прибыли экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморском крае произошел взрыв на газопроводе.

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