Взрыв прогремел на судне на верфи в Стамбуле

Один человек погиб при взрыве на судне на верфи в Стамбуле. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

Уточняется, что взрыв был зафиксирован в отсеке для отходов. Там, по данным газеты, произошло сжатие газа. В момент происшествия в отсеке находились двое рабочих — один из них скончался, второй получил легкие ранения.

На место ЧП прибыли экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморском крае произошел взрыв на газопроводе.