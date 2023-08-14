Авария на газопроводе в Уссурийске: подробности происшествия

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Рита Миронова
Рита Миронова 29 0

В Уссурийске произошел прорыв на газопроводе, никто не пострадал

Авария на газопроводе в Уссурийске: подробности происшествия

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Что стало причиной взрыва газовой трубы?

В Приморском крае произошел взрыв на газопроводе. О происшествии, случившемся в Уссурийске, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное министерство ГО и ЧС (гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций).

Известно, что сообщение о запахе газа возле магистрального газопровода поступило утром 14 августа. К месту происшествия сразу же направили оперативные службы, которые зафиксировали прорыв газопровода.

«Поступила информация в 9:30 по линии ФСБ о запахе газа в районе магистрального газопровода на территории Уссурийского ГО. Работают соответствующие службы», — рассказал собеседник агентства.

Возгорания не произошло, поэтому никто из людей не пострадал. Также рядом с объектом нет социально значимых сооружений, жилых домов или дорог.

Ранее 5-tv.ru писал, что взрыв газа в многоэтажке в Ступино оказался спланированным убийством.

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