Ответ будет: Молдавию вынужденно покинули 45 российских дипломатов

Миссию заподозрили в «недружественных» действиях и шпионаже.

Молдавию покинули 45 российских дипломатов и члены их семей из-за решения властей страны сократить персонал нашего диппредставительства. Многие местные политики и активисты выступали против — они специально приехали в аэропорт Кишинева, чтобы проводить россиян и поддержать их.

Решение правящей партии принято вопреки интересам народа с целью угодить Западу и быть в тренде со странами НАТО, которые ранее поступили таким же образом, заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

Перед высылкой в местных СМИ и соцсетях появились публикации о том, что на здании нашего посольства слишком много спутниковых антенн, якобы дипломатов заподозрили в «недружественных» действиях и шпионаже. В нашем МИД заявили, что решения молдавской стороны не останутся без ответа.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД РФ отреагировал на планы переделать посольство Молдавии в отель.