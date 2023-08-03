МИД РФ отреагировал на планы переделать посольство Молдавии в отель

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 12 0

МИД РФ: превращение посольства Молдавии в отель станет нарушением дипотношений

МИД РФ отреагировал на планы переделать посольство Молдавии в отель

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Читайте нас в: Дзен Новости

Власти республики ранее решили выслать из страны 45 сотрудников российского диппредставительства.

Возможная перестройка посольства Молдавии в Москве в отель нарушит дипломатические сношения. Об этом предупредили в МИД РФ.

«Речь идет о нарушении конвенции о дипломатических сношениях», — рассказали во внешнеполитическом министерстве журналистам.

В ведомстве отметили, что пока информация о превращении диппредставительства в гостиницу не подтверждена.

СМИ сегодня, 3 августа, сообщили о якобы планах молдавской стороны открыть на территории своего посольства гостиницу и ресторан национальной кухни, а также выделить место под складские помещения.

К слову, 26 июля властями Молдавии было принято решение о высылке из страны российских дипломатов и технических сотрудников посольства РФ. По словам главы МИД республики Николая Попеску, они якобы были заподозрены в шпионаже.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле прокомментировали решении Молдавии сократить численность сотрудников посольства РФ.

+27° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
92.84
1.06 101.93
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:15
Самая красивая блондинка экрана: чем запомнилась Мирошниченко отечественному зрителю
16:06
Пожар в цехе с аккумуляторами в Воскресенске локализован
15:59
МИД РФ отреагировал на планы переделать посольство Молдавии в отель
15:51
«Прекрасный идол»: Виктория Дайнеко сравнила Барби с Бабой Ягой
15:48
Деятельность Центра европейских исследований* признана нежелательной в РФ
15:46
Надежда есть: в НАСА прояснили ситуацию с «Вояджером-2»

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
Образ — бомба: Людмила Артемьева перевоплотилась в Бабу Ягу для новой сказки
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео