Самолеты вышли из строя: туристы застряли в Екатеринбурге в ожидании рейсов в Турцию

Эфирная новость 22 0

Туристы застряли в Екатеринбурге в ожидании рейсов в Турцию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Berg; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Авиакомпания Red Wings в итоге решила привлечь самолеты другого перевозчика.

Более 400 человек уже два дня не могут вылететь из Екатеринбурга в Турцию на отдых. Застряли и туристы, которые должны были вернуться из Антальи.

Как стало известно несколько минут назад, два Boeing-777 из трех авиакомпании Red Wings вышли из строя и теперь, чтобы вывезти пассажиров задержанных рейсов, решили привлечь самолеты другого перевозчика. Кто и где в итоге проведет эту ночь — разбирался корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажиры рейса Анталья — Москва не могут вернуться домой из Турции уже почти сутки. Одна из россиянок, оказавшаяся в этой неприятной ситуации, рассказала об обстановке.

По словам девушки, рейс задержали из-за технических неполадок. У самолета, предположительно, вышло из строя устройство запуска двигателей.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
98.21
0.93 107.97
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:49
«Вас ножом зарежут»: адвокат Жорин подтвердил угрозы в адрес Лады Дэнс со стороны неизвестных
16:38
Держим курс: российские ракетоносцы и бомбардировщики выполнили полеты над Арктикой
16:37
На ХК ЦСКА наложили запрет на международные трансферы на один сезон
16:30
Самолеты вышли из строя: туристы застряли в Екатеринбурге в ожидании рейсов в Турцию
16:23
В России отменили COVID-анкетирование для прилетающих из-за рубежа
16:21
Ответ будет: Молдавию вынужденно покинули 45 российских дипломатов

Сейчас читают

С ума сошла: ТОП-5 имен психически неустойчивых женщин
«Боролись изо всех сил»: раскрыты подробности смерти бывшей жены Домогарова
Страшная болезнь изменила звезду «Афони» Евгению Симонову до неузнаваемости
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку