Россияне застряли в Турции из-за задержки рейса почти на сутки

Пассажиры рейса Анталья — Москва не могут вернуться домой из Турции уже почти сутки. Одна из россиянок, оказавшаяся в этой неприятной ситуации, рассказала корреспонденту 5-tv.ru об обстановке.

По словам девушки, рейс задержали из-за технических неполадок. У самолета, предположительно, вышло из строя устройство запуска двигателей.

«У людей началась паника, у кого-то там панические атаки, люди закричали, что не хотят лететь. Из-за того, что их оказалось много, кто не хотел лететь, сказали всем выходить, потому что с багажом надо разбираться. Я так думаю, мы будем несколько часов ждать, и те, кто хотят лететь, будут назад загружаться, проходить из зоны багажа, наверное, назад к самолету», — отметила пассажирка.

Изначально самолет должен был вылететь в Россию еще в 11:35 утра 13 августа. Однако затем рейс начали постоянно переносить. Запланированный вылет на 20:30 того же дня тоже не состоялся. Предварительно, из-за неисправности воздушного судна.

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