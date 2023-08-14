Премьер Латвии Кариньш объявил об уходе в отставку

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 111 0

Уже есть некоторая информация о новом кандидате на пост главы правительства.

Премьер Латвии Кариньш объявил об уходе в отставку

Фото: www.globallookpress.com / Zheng Huansong

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает местный портал, приводя слова чиновника с пресс-конференции.

«Я подам заявление о своей отставке и (отставке) текущего кабинета президенту страны в четверг», — сказал Кариньш, добавив, что нового кандидата выдвинут от партии «Новое единство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшему члену латвийского парламента Рейнису Знотиньшу грозит штраф за оскорбление русского соседа и угрозу выгнать его из страны.

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