Бывший генерал-майор СБУ получил 12 лет тюрьмы за госизмену

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 13 0

Но это не единственная статья, по которой суд вынес решение.

Бывший генерал-майор СБУ получил 12 лет тюрьмы за госизмену

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Бывшего генерала-майора Службы безопасности Украины (СБУ) признали виновным в госизмене, подготовке террористического акта и незаконном обращении с оружием. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора страны.

«Он приговорен к 12 годам за решеткой с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

При этом имя обвиняемого не называется. По некоторым данным, распространяемым в украинских изданиях, речь может идти о Валерии Шайтанове.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве задержали двух местных жительниц, которые своими постами в социальных сетях вызывали «панические настроения в украинском обществе».

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