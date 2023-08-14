Бывший генерал-майор СБУ получил 12 лет тюрьмы за госизмену
Но это не единственная статья, по которой суд вынес решение.
Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer
Бывшего генерала-майора Службы безопасности Украины (СБУ) признали виновным в госизмене, подготовке террористического акта и незаконном обращении с оружием. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора страны.
«Он приговорен к 12 годам за решеткой с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.
При этом имя обвиняемого не называется. По некоторым данным, распространяемым в украинских изданиях, речь может идти о Валерии Шайтанове.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве задержали двух местных жительниц, которые своими постами в социальных сетях вызывали «панические настроения в украинском обществе».
88%
0.93 107.97
0.81
Нашли ошибку?