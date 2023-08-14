«Разгоняли фейки»: двух жительниц Киева задержали за посты в соцсетях

Женщинам уже предъявили обвинения. Какое наказание им грозит?

В Киеве задержали двух местных жительниц, которые своими постами в социальных сетях вызывали «панические настроения в украинском обществе». Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

«СБУ задержала в Киеве двух пропагандисток, которые ежедневно „разгоняли“ до 70 фейков… в украинском сегменте популярных соцсетей и телеграмм-каналов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанным уже предъявили обвинения в коллаборационной деятельности. Согласно украинскому законодательству, по этой статье им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СБУ предъявила обвинения российскому предпринимателю, президенту футбольного клуба ЦСКА и вице-президенту РФС Евгению Гинеру.