ГБР Украины задержало организатора переправы для уклонистов через границу

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 43 0

Незаконные услуги стоили клиентам от трех с половиной до пяти тысяч евро.

ГБР Украины задержало организатора переправы для уклонистов через границу

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Тема:
Спецоперация

Государственное бюро расследований Украины доложило о пресечении противоправной деятельности сотрудника правоохранительных органов, который помогал гражданам страны уклоняться от мобилизации.

В Telegram-канале украинского ведомства уточняется, что подозреваемый в организации переправы был задержан в Черновцах. Примечательно, что работал предполагаемый преступник не один — вместе с сообщником они искали желающих и занимались другими организационными моментами для их успешного побега от призыва.

Организатор переправы вместе с напарником за денежное вознаграждение подвозил клиентов до границы с Румынией. Такое «такси» стоило всем желающим от трех с половиной до пяти тысяч евро.

Из Украины уже несколько месяцев подряд поступают сообщения об отлове мужчин. Представителей сильного пола якобы «воруют» прямо на улицах и отправляют служить в ВСУ. Бывший советник экс-президента страны Олег Соскин пояснил, что «сафари» на украинцев началось из-за тяжелых потерь киевского режима в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили о необходимости дополнительной мобилизации — стране нужны сотни тысяч новобранцев.

Тема:
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