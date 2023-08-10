Всех по очереди: на Украине сообщили о необходимости дополнительной мобилизации
Чмут: Украине придется мобилизовать еще сотни тысяч мужчин
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Масштаб проблемы крайне велик — киевскому режиму понадобятся сотни тысяч новобранцев.
Мобилизация на Украине не обойдет стороной ни одного мужчину, так как на фронте ощущается острый дефицит боевиков. Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил директор фонда помощи ВСУ Тарас Чмут.
Сейчас в рядах украинской армии ситуация критическая — высок уровень потерь, а выжившие нуждаются в восстановлении после многомесячного пребывания в окопах. Чтобы помочь им — нужны новобранцы, которые не только сменят уставших, но восполнят утраченные силы. Людей на эти цели потребуется немало — на фронт придется отправить сотни тысяч мужчин, считает Чмут.
«А это значит, что из нас троих кого-то точно заберут. А потом второго, третьего», — прокомментировал он в беседе с журналистами.
По словам общественного деятеля, мобилизация будет неизбежна, и затронет она каждого мужчину в стране. Он обратил внимание на то, что украинские нацисты выживают в зоне СВО уже на протяжении полутора года. Возможно, оценивает он, они смогут продержаться еще столько же.
«Так это может перетечь в вялотекущую войну на десятилетия», — заключил Чмут.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинских мужчин похищают на улицах и отправляют служить в ВСУ
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