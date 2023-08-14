Закрытое воздушное пространство Украины нарушил пассажирский самолет

Авиаперевозчики не летали над страной с февраля 2022 года.

Пассажирский чартерный самолет турецкой авиакомпании BBN Airlines вошел в закрытую зону над Украиной во время следования по маршруту Осло-Анталья. Об этом сообщает норвежская вещательная компания NRK.

Уточняется, что самолет Airbus A320-200 пролетел в воздушном пространстве Незалежной 25 июня. Это стало первым случаем полетов через страну в начала спецоперации.

В авиакомпании рассказали, что пилоты были вынуждены отклониться от маршрута из-за погодных условий. BBN Airlines не заявляла на прямую, что судно попало в бесполетную зону Украины, однако данные сервиса Flightradar24 свидетельствуют о том, что во время полета над Румынией самолет повернул в сторону Украины и оказался в ее воздушном пространстве.

Авиакомпания понимает озабоченность ситуацией. Перевозчик пообещал предпринять меры для избежания подобных сценариев.

Отмечается, что в NRK пытались связаться с Минобороны или МИД Украины для получения официального комментария о нарушении воздушного пространства пассажирским рейсом, однако ни в одном из ведомств ответа не дали.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский истребитель МиГ-29 был поднят на перехват норвежского самолета.