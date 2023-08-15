Озарил ночное небо: мощный взрыв прогремел на оборонном заводе в Израиле

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Взрыв прогремел на оборонном заводе в Израиле

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mohammed Talatene; 5-tv.ru

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На место выдвинулись спасательные службы.

Яркая вспышка озарила ночное небо над Тель-Авивом. По предварительным данным, мощный взрыв прогремел на территории промышленного комплекса, где располагаются в том числе и производства армии обороны Израиля.

По первым данным, пострадали три человека. На место выдвинулись спасательные службы.

Обнаружены сразу несколько очагов возгорания. Однако причина ЧП в настоящее время неизвестна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб при взрыве на судне на верфи в Стамбуле. Уточняется, что взрыв был зафиксирован в отсеке для отходов.

Там, по данным СМИ, произошло сжатие газа. В момент происшествия в отсеке находились двое рабочих — один из них скончался, второй получил легкие ранения.

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