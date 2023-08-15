Жителей Новосибирской области задержали при попытке совершить госизмену

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 31 0

Мужчины обладали незаконным арсеналом оружия. Что им грозит?

Жителей Новосибирской области задержали при попытке совершить госизмену

Фото: www.globallookpress.com / Russian FSB press service

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Жителей Новосибирской области задержали при попытке совершить госизмену. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

По официальным данным, мужчинам 33 и 29 лет уже предъявлено обвинение. Согласно версии следствия, задержанные пытались перейти на украинскую сторону для участия в боевых действиях против РФ. В доме одного из обвиняемых обнаружили арсенал нелегального оружия, а также незарегистрированные боеприпасы к нему.

В Самарской области задержан мужчина, передававший Киеву данные о ВС РФ

«С учетом наличия деятельности указанных граждан условий для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), в целях предупреждения совершения преступления УФСБ России по Новосибирской области им объявлены официальные предостережения о недопустимости подобных действий», — подчеркивалось в заявлении.

Если же мужчины попытаются повторить подобные действия, им будет грозить реальное уголовное наказание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Казани задержали за участие в деятельности незаконного формирования.

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