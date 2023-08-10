В Самарской области задержан мужчина, передававший Киеву данные о ВС РФ
В отношении него возбудили уголовное дело.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA; УФСБ России по Самарской области; 5-tv.ru
В Самарской области задержан местный житель, который передавали киевскому режиму данные о движении российских военных эшелонов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Силовики установили, что мужчина вел переписку через социальные сети с представителем спецслужб Украины. По его заданию он фотографировал военную технику российской армии и направлял ему.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о госизмене, по этой статье ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчину из Благовещенска обвиняют в особо тяжком преступлении — в государственной измене, в данный момент он задержан.
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