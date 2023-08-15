Пустая могила: куда делось тело покойной Юлии Борисовой

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Рита Миронова
Рита Миронова 27 0

Умершую Юлию Борисову похоронили на Даниловском кладбище

Пустая могила: куда делось тело покойной Юлии Борисовой

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

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Актриса скончалась несколько дней назад, однако найти ее среди могил на престижном Новодевичьем кладбище не удалось.

Тело легендарной актрисы Юлии Борисовой, вопреки ожиданиям, не захоронили на престижном Новодевичьем кладбище Москвы. Как пишет utro.ru, памятник актрисе на кладбище есть, но вот под ним — ничего.

«Борисову тут не хоронили, потому что на старой территории никого гробом уже давно не хоронят, разрешают „подзахоранивать“ только урны с прахом в родственные могилы», — сообщили работники кладбища.

Тело актрисы захоронено на Даниловском кладбище, где покоятся ее мать и сын. Участок с могилой по просьбе родственников держат в секрете от посторонних.

Известно, что Борисова запретила хоронить себя на Новодевичьем кладбище, которое было положено ей по статуса.

Звезда театра имени Вахтангова, народная артистка СССР Юлия Борисова скончалась 8 августа на 99-м году жизни. Последние дни жизни она провела в больнице.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем Юлия Борисова попросила перед смертью

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