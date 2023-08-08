«В кругу семьи»: о чем звезда театра Вахтангова Борисова попросила перед смертью

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 3 322 0

Последней просьбой Юлии Борисовой было проведение прощания в кругу семьи

«В кругу семьи»: о чем звезда театра Вахтангова Борисова попросила перед смертью

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Читайте нас в: Дзен Новости

Легендарная актриса похоронила своего мужа и сына. Ее единственный ребенок скончался в этом году.

Стало известно о последней воле скончавшейся звезды театра имени Вахтангова Юлии Борисовой. Легендарная принцесса Турандот просила повести панихиду в узком кругу близких людей, без излишней публичности.

«Последней просьбой актрисы было, чтобы прощание состоялось в кругу семьи», — передает сайт театра.

Актриса скончалась на 99-м году жизни. Причина ее гибели не раскрывается. Театр глубоко сопереживает родным и близким Борисовой. Коллеги отметили, что «так уходит эпоха».

Народная артистка СССР родилась в 1925 году в Москве в семье служащих. В 1947 году она окончила обучение актерскому ремеслу в Щукинском училище и в том же году устроилась в театр имени Вахтангова. На легендарной столичной сцене ей удалось дебютировать еще в студенческие годы, а после служить ей на протяжении 70 лет.

Борисовой доставались яркие и значимые роли. Ее визитными карточками стали принцесса Турандот, а также игра в спектакле «Идиот» Федора Достоевского, «Антонии и Клеопатре» Уильяма Шекспира, «Милом жнице» Джерома Килти, «Двое на качелях» Уильяма Гибсона и многих других.

Известно, что захоронена Борисова будет на Новодевичьем кладбище рядом с могилами супруга и сына. Единственный ребенок артистки скончался в этом году. Из родственников у нее остались две внучки и много правнуков.

Ранее 5-tv.ru писал, что мумифицированное тело режиссера театра имени Вахтангова нашли в квартире.

+25° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
96.08
-0.49 105.44
-0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:48
GARAGE FEST Игора Драйв 2023 стал главным автособытием лета
18:47
На подступах: как армия России продвигается в районе Марьинки
18:35
Сомнительная награда: почему возникает и чем опасно эмоциональное переедание
18:23
«Надменно общался»: Эппле через 10 лет подослала «решалу» улаживать вопрос долга
18:11
Счастье возможно? Какое будущее ожидает певицу Натали после утраты мужа
18:00
«Строгая диета»: как пушистых обитателей Эрмитажа побалуют во Всемирный день кошек

Сейчас читают

Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню
Умерла легендарная принцесса Турандот и звезда театра Вахтангова Юлия Борисова
Тот самый голос с прищепкой на носу: умер журналист и звезда видеопроката Леонид Володарский
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео