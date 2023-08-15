После прорыва дамбы в Приморье возбудили уголовное дело о халатности

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

Тайфун «Ханун» и полярный фронт принесли в регион сильные паводки. Однако не только разгул стихии привел к серьезным последствиям.

После прорыва дамбы в Приморье возбудили уголовное дело о халатности

Фото: Telegram / Прокуратура Приморского края / prosecutor_pk

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После прорыва недостроенной дамбы в Уссурийске было возбуждено уголовное дело о нарушениях при ее строительстве и халатности. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Уточняется, что к разрушению привела халатность подрядчика во время возведения дамбы и отсутствие должного контроля за стройкой со стороны заказчика.

По данным прокуратуры, подрядчик не сдал объект в срок, закрепленный договором. Кроме того, были зафиксированы отступления от проектной документации. Закончены были лишь девять из 11 этапов работы. В результате дамба не смогла сдержать воду во время паводка и под напором стихии прорвалась, что привело к пополнению микрорайона.

По факту произошедшего было возбуждено дело по двум статьям УК РФ — о халатности и нарушении правил безопасности при строительстве и других работах, повлекшим крупный ущерб.

Ливни в Приморье принес сильнейший тайфун «Ханун» и полярный фронт. В Уссурийске всего за ночь выпала месячная норма осадков. Согласно последним данным МЧС, в общей сложности в регионе оказались подтоплены 2945 жилых домов, 3221 приусадебный участок и 24 дорожных участка. 26 населенных пунктов оказались отрезаны водой. Эвакуированы были порядка 4,5 тысячи местных жителей. В Приморском крае введен режим ЧС.

Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 35.

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