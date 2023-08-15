Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 35
Среди погибших есть дети. Количество пострадавших составляет уже несколько десятков.
Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале возросло до 35. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
На данный момент в региональном Минздраве подтверждают гибель 33 людей. В частности, трех детей.
Число пострадавших составляет 75 человек. Среди них также есть несовершеннолетние. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь в больницах Дагестана.
Момент взрыва на АЗС в Махачкале попал на видео — эксклюзивные кадры
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла 14 августа, поздно вечером.
- 15 авг
- Момент взрыва на АЗС в Махачкале попал на видео — эксклюзивные кадры
- 15 авг
- Количество погибших при взрыве в Махачкале увеличилось до 33 человек
- 15 авг
- Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на АЗС в Дагестане
- 15 авг
- Обнаружены тела еще троих погибших при взрыве на АЗС в Дагестане
- 15 авг
- Число погибших при взрыве АЗС в Махачкале достигло 27 человек
- 15 авг
- В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС
- 15 авг
- Огонь выше соседних зданий: на месте взрыва на АЗС в Махачкале появилась воронка
- 15 авг
- Мощный взрыв в Махачкале: что известно к этой минуте
- 15 авг
- Трогательные кадры: мать в слезах бросилась в объятия сына, пострадавшего при взрыве в Дагестане
- 15 авг
- Число пострадавших при взрыве в Дагестане выросло до 75
Читайте также
94%
2.83 110.68
2.71
Нашли ошибку?