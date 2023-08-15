«Радикальные меры»: Зеленский рискует потерять должность и страну

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 465 0

Spectator: увольнение начальников военкоматов может лишить Зеленского карьеры

«Радикальные меры»: Зеленский рискует потерять должность и страну

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Тема:
Спецоперация

Киев провел кадровые чистки в областных военкоматах. Чего это может стоить самому президенту?

Решение уволить всех начальников военкоматов на Украине может стоить президенту Владимиру Зеленскому политической карьеры. Такими мнением поделилась журналистка Мэри Джевски в статье для британского издания The Spectator.

«Анонсируя такие радикальные меры, Зеленский очень рискует», — пишет она в материале.

По словам автора, и украинское сообщество, и зарубежные союзники будут внимательно следить за следующими шагами Зеленского. Итоги массовых кадровых чисток могут быть как позитивными, так и негативными, считает она, и от этого во многом будет зависеть будущее президента и его страны.

Джевски обратила внимание на то, что добровольческий порыв пополнить ряды ВСУ, который наблюдался в стране в самом начале спецоперации, заметно угас. Личный состав откровенно пустеет. По ее словам, военкоматам приходится искать новые способы набора боевиков, в том числе и «экстремальные» — с применением силы.

В заключение автор пишет, что Зеленский своим решением хотел угодить западным «донорам», которые прекрасно осведомлены о процветающей на Украине коррупции.

Зеленский ранее по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны заявил об увольнении всех областных начальников военкоматов. По его словам, на их место будут назначены украинские боевики, участвовавшие в боевых действиях. Для тех, кто желает сохранить погоны, президент предложил лишь один выход — отправиться в зону СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили о необходимости дополнительной мобилизации.

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