В Британии задержаны трое граждан Болгарии, подозреваемые в шпионаже

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 21 0

Они якобы выполняли задания для России.

В Британии задержаны трое граждан Болгарии, подозреваемые в шпионаже

Фото: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka

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В Великобритании задержали троих граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает телеканал BBC.

Уточняется, что их задержали еще в феврале. Речь идет о двоих мужчинах 41 и 45 лет, а также о 31-летней женщине. У них якобы были поддельные паспорта нескольких стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецслужбы Польши заявили об аресте двух россиян, которых обвиняют в шпионаже.

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