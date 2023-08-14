Спецслужбы Польши заявили об аресте двух россиян, которых обвиняют в шпионаже

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 22 0

Ранее власти страны сообщали о задержании 15 так называемых участников «российской шпионской сети».

Спецслужбы Польши заявили об аресте двух россиян, которых обвиняют в шпионаже

Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

Читайте нас в: Дзен Новости

Спецслужбы Польши заявили об аресте двух россиян, которых обвиняют в шпионаже. Ситуацию прокомментировал глава МВД Мариуш Каминьский.

«ABW (Агентство внутренней безопасности) совместно с полицией выявило и задержало двух россиян, которые в Кракове и Варшаве распространяли пропагандистские материалы», — написал министр в Twitter.

По утверждениям Каминьского, россияне уже находятся под стражей. Помимо шпионажа им якобы предъявили еще ряд обвинений.

Ранее власти иностранного государства сообщали о задержании 15 так называемых участников «российской шпионской сети». Среди них были граждане России, Украины, Белоруссии и самой Польши.

«Возникнет раскол»: Зеленского предупредили о потере союзника в лице Польши

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша пригрозила «закрыть Брестские ворота» американскими вертолетами.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
98.21
0.93 107.97
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:38
В МИД Китая отметили стратегический диалог Си Цзиньпина и Путина
10:34
«Успешно меняет свою структуру»: Орешкин о российской экономике сегодня
10:29
Жителя Казани задержали за участие в деятельности незаконного формирования
10:29
Производство Lada Largus возобновилось на заводе в Тольятти
10:27
«Заглохло»: бывший советник Трампа обвинил Байдена в провале контрнаступления ВСУ
10:24
«Горит очень ярко»: вертолеты армии РФ уничтожают «Леопарды» в зоне спецоперации

Сейчас читают

По роковой случайности: подробности жуткой гибели певицы Лизеты Николау
Умерла одна из самых скрытных актрис Советского Союза: ей было всего 56
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях
Медовый Спас 14 августа 2023: смысл и традиции большого православного праздника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку