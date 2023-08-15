Подкрался незаметно: названы скрытые симптомы рака

Без регулярных обследований есть риск пропустить глубинные признаки онкологии.

Онкологические симптомы могут быть как явными, так и абсолютно незаметными. Об этом рассказал врач-онкохирург Антон Иванов изданию Газета.ру.

Кожные пятна, например, могут увеличиваться и всячески видоизменяться даже в цвете. Если болезнь пробралась под кожу, могут помочь пальпации.

«С помощью пальпации определяются подкожные изменения, которые можно не заметить одним взглядом. Например, проблемы с молочной железой. Среди симптомов отмечаются более плотные образования, отличающиеся от ткани железы, выделения, или изменения в цвете», — объясняет специалист.

Внутренние онкологические проявления подчас определить просто невозможно, поэтому они, как правило, классифицируются, как скрытые. Однако по некоторым симптомам можно выявить подозрения на рак и вовремя обратиться к врачу.

По словам Иванова, резкое снижение аппетита, тошнота и отвращение к еде уже могут быть полноценными проявлениями онкозаболевания. Это может сопровождаться таким же стремительным снижением веса, что может означать, что болезнь уже прогрессирует.

Долгий беспричинный кашель с кровью, апатия и слабость могут указывать на наличие онкологических образований. Даже имея сомнения, лучше сразу провести диагностику, пока заболевание не дошло до неизлечимой стадии.

Пристального внимания требуют симптомы, которые никак не проявляют себя вплоть до поздних стадий — рак тела и хвоста поджелудочной железы. Понять, что это они, можно только с появлением болей в соответствующей области организма.

И это значит, по статистике, что речь идет о неоперабельных последствиях.

Женщинам, однозначно, стоит постоянно обследоваться у гинеколога из-за риска скрытого рака яичников. Болезнь можно вывить по наличию болезненных ощущений, однако они проявляются только на поздней стадии.

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