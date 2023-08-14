Борьба за жизнь: кому из знаменитостей ставили роковой диагноз
Кого из российских звезд забрала из жизни коварная онкология?
Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev
Накануне от рака скончалась бывшая жена Александра Домогарова — покойной было 60 лет, и ее борьба с болезнью длилась уже продолжительное время. Кто еще из знаменитостей сталкивался с роковым недугом, рассказывает издание NEWS.ru.
Александр Абдулов — рак легких
Александр Абдулов.
Во время съемок в Крыму в 2007 году актер попал в больницу с прободной язвой. После операции ему все равно было плохо — начавшиеся проблемы с сердцем очень настораживали.
В Израиле Абдулову сказали, что он болен раком легких четвертой стадии. Метастазы на тот момент уже находились повсюду. В 2008 году 54-летний актер скончался.
Жанна Фриске — рак мозга
Жанна Фриске.
Трагическая судьба всеми любимой певицы потрясла страну в 2013 году. После рождения сына у артистки обнаружили неоперабельную опухоль мозга. Поклонники и неравнодушные люди собрали 69 миллионов рублей на ее борьбу с недугом.
Жанна лечилась в США, Германии и Китае, добившись временной ремиссии. Однако в июне 2015 года ее жизненный путь оборвался.
Михаил Задорнов — рак мозга
Михаил Задорнов.
В 2016 году сатирик сообщил в социальных сетях о своей болезни. Ему предстоял курс химиотерапии в Прибалтике. Спустя год он сдался и перестал лечиться, а 10 ноября 2017-го скончался.
Николай Караченцов — рак легких
Николай Караченцов.
У актера обнаружили опухоль в левом легком в 2017 году. До этого он дважды попадал в аварию, перенеся трепанацию черепа.
Любое вмешательство в таком возрасте и состоянии могло стать смертельным. Поэтому оперировать опухоль врачи не стали.
Караченцов умер 26 октября 2018 года. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Ранее 5-tv.ru писал, как развивалась болезнь Фриске.
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