Активируйте нужные гены: как человеку дожить до 200 лет

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 39 0

Ученый Тышковский: гипоксия может активировать ген долголетия

Активируйте нужные гены: как человеку дожить до 200 лет

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Zoonar.com/Przemek Klos

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Согласно новым исследованиям, перенасыщение кислородом может вредить организму.

Международная команда ученых провела исследование, призванное найти способы увеличения средней продолжительности жизни человека. Для этого изучались разные виды млекопитающих и влияние на них внутренней и внешней сред.

Ведущий автор исследований старший научный сотрудник лаборатории системной биологии старения МГУ и Медицинской школы Гарварда Александр Тышковский рассказал изданию KP.RU о ключевых результатах.

По словам ученого, в рамках исследований был обнаружен интересный факт: хроническая гипоксия, то есть нехватка кислорода, положительно влияет на срок жизни мышей. Таким образом активируются гены, связанные с долголетием.

Биолог отмечает, что усиленное насыщение кислородом порой вредно. Дело в том, что его избыток приводит к так называемому окислительному стрессу и повреждению клеток, это может даже ускорить процессы старения организма.

«Согласно нашим данным, одного месяца гипоксии было достаточно, чтобы у подопытных грызунов активировались гены, связанные с долголетием», — делится Тышковский.

Что касается витаминов, например, С, то наибольшую пользу, по мнению ученых, представляет собой одна его составляющая — пальмитат аскорбиновой кислоты.

Ученый также считает, что у продолжительности жизни нет биологического предела, ведь на земле есть организмы, которые живут сотни лет, а то и больше — например, моллюски.

Более того, процессы старения, как считается, можно контролировать. Для этого и нужны подобные исследования, в том числе в области генной терапии.

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