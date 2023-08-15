Когда травма ни при чем: почему появляются синяки на теле

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 179 0

Синяки на теле могут появляться из-за плохого состояния крови и заболеваний

Когда травма ни при чем: почему появляются синяки на теле

Фото: www.globallookpress.com / Siegra Asmoel

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Названы причины частого возникновения гематом.

Если у вас часто появляются синяки на теле, иногда даже сами собой, причина может крыться в процессах внутри вашего организма. Почему так происходит, рассказала изданию Газета.ру сердечно-сосудистый хирург, заведующая отделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова.

Дело в том, что синяки могут вызывать разные физиологические факторы. Например, гормональный сбой у беременных, нехватка витаминов С и Р. Это аскорбиновая кислота и рутин, дефицит которых может возникнуть из-за неправильного питания.

Также специалист отмечает, важно обращать внимание на состояние крови. Характерные пятна на теле могут возникать у человека, страдающего тромбоцитопенией, при которой в крови низкий уровень тромбоцитов. Кроме того, кровоподтеки могут появляться из-за того, что человек длительное время принимает разжижающие кровь препараты достаточно длительное время.

Анастасия Акулова перечислила болезни, которые могут увеличивать риски возникновения гематом. Это сахарный диабет, аутоиммунные заболевания. Например, системная красная волчанка, васкулиты.

Кроме того, склонность к появлению синяков появляется еще и с возрастом. Ткани, будь то артерии, вены или капилляры, теряют эластичность, становятся тонкими.

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Когда травма ни при чем: почему появляются синяки на теле

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