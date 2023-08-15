Мишустин: рост ненефтегазовых доходов говорит об устойчивости экономики

Рост объемов поступления ненефтегазовых доходов свидетельствует об устойчивости экономики. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым.

«Это очень важная пропорция», — отметил глава кабмина.

Так, за полгода в российский бюджет поступило 21,7 триллиона рублей, что на 743 миллиарда больше, чем в минувшем году. Рост по нефтегазовым доходам составил один триллион рублей (+7%). Выросла и выручка в рознице — на 13%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за прошлый год жилья в стране сдано столько, сколько никогда прежде — ни в современной России, ни в советские годы — почти 103 миллиона квадратных метров.