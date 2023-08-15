Система ЕНС полностью заработала в России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 18 0

Сегодня в стране открыто 56 миллионов личных кабинетов налогоплательщика.

Система ЕНС полностью заработала в России

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Реформа, предусматривающая уплату налогов и сборов через единый налоговый счет (ЕНС), состоялась. Сегодня она работает в России без сбоев, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с главой кабмина Михаилом Мишустиным.

Егоров уточнил, что специалисты структурировали все необходимые данные и систематизировали все потоки для функционирования новой системы.

«И сегодня у нас платежи идут через единый налоговый счет. Как я Вам докладывал, система поступления доходов в виде налоговых платежей работает абсолютно четко, без сбоев», — добавил глава ФНС.

К слову, сегодня в стране открыто 56 миллионов личных кабинетов налогоплательщика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал новый закон, запрещающий банкам брать комиссию за переводы через систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона или счета.

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