Путин подписал закон о переводах между своими счетами без комиссии

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, запрещающий банкам брать комиссию за переводы через систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона или счета. Теперь россияне смогут свободно маневрировать деньгами между своими счетами в разных банках.

При переводах по номеру карты или при личном присутствии в отделении банка комиссия сохраняется. Также закон не будет распространяться на тех, кто переводит в месяц свыше 30 миллионов рублей.

На портале правовой информации опубликованы пояснительные материалы, в которых сказано, что это поможет гражданам России еще свободней распоряжаться своими финансами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль для крупных компаний. Корпорации-гиганты должны будут заплатить десять процентов от своего дохода.

Ожидается, что все поступления от налога будут в объеме 300 миллиардов рублей.