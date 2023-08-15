Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле европейских наблюдателей

В Минобороны Армении заявили, что азербайджанская сторона открыла огонь по наблюдателям из ЕС, которые патрулировали границу. Сообщение об этом было опубликовано в официальном Telegram-канале армянского оборонного ведомства.

«Примерно в 12:20 (11:20 по московскому времени. — Прим. ред.) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении наблюдателей ЕС», — написано в публикации.

Уточняется, что европейские наблюдатели патрулировали армяно-азербайджанскую границу. Огонь якобы застал их в районе Гегаркуникской области. Под обстрел попал также их автомобиль. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

В феврале Евросоюз принял решение о запуске гражданской миссии на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Численность миссии составила порядка ста человек. Половина из ни не вооружена.

В МИД РФ на решение ЕС отреагировали — официальный представитель министерства Мария Захарова обратила внимание на геополитическую подоплеку в желании ЕС закрепиться в Армении. По ее словам, все это делается для выдавливания главного гаранта безопасности — России из региона, а не нормализации отношений в Закавказье.

Между Арменией и Азербайджаном более 30 лет наблюдаются очень напряженные отношения из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия.

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